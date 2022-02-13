Конте: бороться за ЛЧ невозможно, если ты проигрываешь «Челси» и два подряд матча дома

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал результат матча 25-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (0:2). Это третье подряд поражение «шпор» в чемпионате.
«Сейчас всё сложно. Это была одна из наших лучших игр, мы создали много моментов и владели мячом, но, конечно, очень сложно объяснить, почему мы так начали матч. Очень сложно комментировать два гола, которые мы пропустили.
После игры с «Саутгемптоном» я сказал, что это часть процесса, но мы прекрасно знаем, что это непросто, когда ты так начинаешь матч, потому что отыгрываться с 0:2 непросто. У меня нет претензий к самоотверженности игроков, ведь мы до последних минут давили и пытались забить.
Мы создавали моменты. Но в итоге мы снова говорим о поражении. Мы должны продолжать работать и понимать, что нам будет нелегко.
Я с самого начала говорил вам, что нам придётся сражаться в каждой игре. Предстоит много работы, но это непросто, потому что окружающие привыкли, что мы играем в Лиге чемпионов, в Лиге Европы, но, возможно, все должны понять, что что-то изменилось, и нужно пытаться работать, чтобы построить всё заново.
Мы с игроками пытаемся сделать всё, чтобы улучшить ситуацию, но окружающие должны понять, где мы находимся сейчас.
Если ты проигрываешь два подряд матча дома и игру с «Челси», то бороться за Лигу чемпионов невозможно», — сказал Конте Sky Sports.
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