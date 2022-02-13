Рамос пропустит первый матч с «Реалом» в 1/8 финала ЛЧ, Неймар может сыграть
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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», сообщает RMC Sport. Испанца не было в общей группе на тренировке парижан сегодня, 13 февраля.
При этом к матчу, скорее всего, будет готов нападающий «ПСЖ» Неймар, который не выходил на поле с конца ноября из-за травмы голеностопа. Сегодня он тренировался в общей группе.
В нынешнем сезоне Рамос принял участие в четырёх матчах чемпионата Франции и одном Кубке страны, отметившись голом. Неймар провёл 14 матчей в Лиге 1 и Лиге чемпионов, забил три гола и отдал три результативных передачи.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом» состоится во вторник, 15 февраля, в Париже. Ответная встреча пройдёт 9 марта в Мадриде.
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