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Хавбек «Эспаньола»: Араухо — чертовски хороший защитник, но такие поступки ему не помогают

Хавбек «Эспаньола»: Араухо — чертовски хороший защитник, но такие поступки ему не помогают
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Полузащитник «Эспаньола» Серхи Дардер высказался о защитнике «Барселоны» Рональде Араухо после очного матча команд. Встреча 24-го тура чемпионата Испании завершилась вничью 2:2.

В концовке матча Араухо, который был заменен в перерыве, вступил в спор с удаленным полузащитником «Эспаньола» Нико Меламедом, а также показывал два пальца, намекая на вылет соперника в испанскую Сегунду. Затем Араухо извинился за этот эпизод.

«Год или два назад он играл в четвертом дивизионе Испании. Он чертовски хороший центральный защитник, но такие поступки ему не помогают», — приводит слова Дардера Marca.

«Эспаньол» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 24-й тур:

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