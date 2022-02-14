«Барса» на 90+6 минуте вырвала ничью у «Эспаньола» в дерби. Команды доигрывали вдесятером

В ночь с 13 на 14 февраля мск на стадионе «RCDE – Корнелья-Эль Прат» в Барселоне в рамках 24-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Эспаньол» принимал «Барселону». Команды сыграли вничью — 2:2.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 2-й минуте отличился полузащитник гостей Педри, ему ассистировал Жорди Альба. На 40-й минуте забил хавбек хозяев Серхи Дардер, голевой пас отдал Рауль де Томас.

Гол Педри:

Ответный мяч Дардера:

На 64-й минуте де Томас вывел «Эспаньол» вперёд, результативную передачу оформил Дардер. В добавленное ко второму тайму время арбитр удалил по игроку из каждой команды. В раздевалку у «Эспаньола» был отправлен хавбек Николас Рибаудо, у «Барселоны» — защитник Жерар Пике.

Гол де Томаса:

Удаление Пике и Рибаудо:

На 90+6 минуте счёт сравнял нападающий «Барселоны» Люк де Йонг, ассистировал нидерландцу Адама Траоре.

Результативный удар де Йонга:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес. Ему помогали ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Диего Санчес Рохо. Резервным рефери выступал Горка Этайо Эррера.



После 22 сыгранных туров «Барселона» располагается на 4-м месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Сине-гранатовые имеют в своём активе 39 очков. «Эспаньол» (28) – на 13-м месте в таблице.

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