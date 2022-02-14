Хет-трик Дрейера помог «Рубину» разгромить «Крылья Советов» в товарищеском матче
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Сегодня, 14 февраля, в товарищеском матче на зимнем сборе встретились «Рубин» и «Крылья Советов». Игра завершилась разгромной победой казанской команды со счётом 5:0.
Хет-трик в составе «Рубина» сделал датский полузащитник Андерс Дрейер. Также голами отметились Хван Ин Бём и Георгий Зотов. «Крылья Советов» не смогли распечатать ворота соперника. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу казанцев.
После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Рубин» набрал 22 очка и находится на 10-м месте. В следующем туре после зимнего перерыва казанская команда проведёт матч с «Зенитом» 28 февраля. «Крылья Советов» (27) – на 8-м месте в турнирной таблице. Самарцы возобновят сезон 27 февраля матчем с «Ростовом».
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