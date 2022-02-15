Источник: Роман Абрамович потерял около € 778 млн за день из-за ситуации на Украине
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Владелец «Челси», российский миллиардер Роман Абрамович потерял около € 778 млн за день из-за ситуации на Украине, сообщает The Sun.
По данным источника, акции сталелитейной группы Evraz на Лондонской фондовой бирже упали на 29%. Инвесторы опасаются возможных санкций против российских компаний.
Абрамович владеет «Челси» с 2003 года. За это время синие стали четырёхкратными чемпионами Англии, по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, одержали победу в Суперкубке УЕФА, пять раз выиграли Кубок Англии, трижды брали Кубок Лиги и дважды одержали победу в Суперкубке Англии.
Ранее сообщалось, что ряд стран советуют своим гражданам в срочном порядке покинуть Украину из-за ситуации с безопасностью.
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