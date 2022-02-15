Полиция подозревает вратаря «Эвертона» Пикфорда в участии в массовой драке в пабе

Голкипер сборной Англии и «Эвертона» Джордан Пикфорд находится в центре полицейского расследования из-за массовой драки в пабе в пригороде Ньюкасла, сообщает Daily Mail.

Согласно показаниям свидетелей, Пикфорд с друзьями пришли в ярость, когда другие посетители паба начали шутить над вратарём и высмеивать его короткие руки. В результате вспыхнувшей драки одному из гостей заведения сломали нос, а другому разбили телефон.

Сообщается, что Пикфорд с друзьями успели покинуть заведение до приезда полиции. «Эвертон» отказался комментировать инцидент с участием своего игрока.

12 февраля команда из Ливерпуля прервала серию из шести матчей без побед подряд, обыграв «Лидс» со счётом 3:0. «Эвертон» с 22 набранными очками занимает 16-е место в английской Премьер-лиге.