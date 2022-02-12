«Эвертон» прервал серию из 6 матчей без побед в АПЛ, разгромив «Лидс»

Сегодня, 12 февраля, на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Эвертон» принимал «Лидс Юнайтед». Хозяева одержали победу – 3:0.



Счёт был открыт в первом тайме. На 10-й минуте отличился защитник Шеймус Коулман.

Гол Коулмана:

На 23-й минуте преимущество «ирисок» упрочил Майкл Кин, ему ассистировал Энтони Гордон.

Результативный удар Кина:

На 78-й минуте счёт до разгромного довёл Гордон, голевой пас оформил Ришарлисон.

Мяч Гордона:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Грэм Скотт. Ему помогали ассистенты Гарри Леннард и Марк Скоулз. Резервный рефери – Энтони Тейлор.



Победа над «Лидсом» стала первой для «Эвертона» за шесть матчей в АПЛ. В последний раз «ириски» обыграли в 15-м туре «Арсенал» (2:1).



«Лидс Юнайтед» набрал 23 очка в 23 матчах и занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Эвертон» (22) находится на 16-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 60 очков в 24 встречах.