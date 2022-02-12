Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Эвертон» прервал серию из 6 матчей без побед в АПЛ, разгромив «Лидс»

«Эвертон» прервал серию из 6 матчей без побед в АПЛ, разгромив «Лидс»
Комментарии

Сегодня, 12 февраля, на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Эвертон» принимал «Лидс Юнайтед». Хозяева одержали победу – 3:0.

Счёт был открыт в первом тайме. На 10-й минуте отличился защитник Шеймус Коулман.

Гол Коулмана:

На 23-й минуте преимущество «ирисок» упрочил Майкл Кин, ему ассистировал Энтони Гордон.

Результативный удар Кина:

На 78-й минуте счёт до разгромного довёл Гордон, голевой пас оформил Ришарлисон.

Мяч Гордона:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Грэм Скотт. Ему помогали ассистенты Гарри Леннард и Марк Скоулз. Резервный рефери – Энтони Тейлор.

Победа над «Лидсом» стала первой для «Эвертона» за шесть матчей в АПЛ. В последний раз «ириски» обыграли в 15-м туре «Арсенал» (2:1).

«Лидс Юнайтед» набрал 23 очка в 23 матчах и занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Эвертон» (22) находится на 16-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 60 очков в 24 встречах.

Англия - Премьер-лига. 25-й тур
12 февраля 2022, суббота. 18:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
3 : 0
Лидс Юнайтед
Лидс
1:0 Коулман – 10'   2:0 Кин – 23'   3:0 Гордон – 78'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022