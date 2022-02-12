«Эвертон» прервал серию из 6 матчей без побед в АПЛ, разгромив «Лидс»

Сегодня, 12 февраля, на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Эвертон» принимал «Лидс Юнайтед». Хозяева одержали победу – 3:0.
Счёт был открыт в первом тайме. На 10-й минуте отличился защитник Шеймус Коулман.
На 23-й минуте преимущество «ирисок» упрочил Майкл Кин, ему ассистировал Энтони Гордон.
На 78-й минуте счёт до разгромного довёл Гордон, голевой пас оформил Ришарлисон.
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Грэм Скотт. Ему помогали ассистенты Гарри Леннард и Марк Скоулз. Резервный рефери – Энтони Тейлор.
Победа над «Лидсом» стала первой для «Эвертона» за шесть матчей в АПЛ. В последний раз «ириски» обыграли в 15-м туре «Арсенал» (2:1).
«Лидс Юнайтед» набрал 23 очка в 23 матчах и занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Эвертон» (22) находится на 16-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 60 очков в 24 встречах.
- 12 февраля 2022
-
20:46
-
20:32
-
20:20
-
20:15
-
20:09
-
20:01
-
19:55
-
19:54
-
19:54
-
19:31
-
19:27
-
19:17
-
19:16
-
19:05
-
18:55
-
18:47
-
18:46
-
18:34
-
18:33
-
18:25
-
18:23
-
18:21
-
18:05
-
17:51
-
17:48
-
17:48
-
17:42
-
17:37
-
17:30
-
17:30
-
17:18
-
16:44
-
16:39
-
16:13
-
16:10