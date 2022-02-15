«Интерес от больших клубов есть». Орещук — о возможном уходе Шиманьского из «Динамо»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о возможном уходе Себастьяна Шиманьского из московского клуба.
«Я думаю, Шиманьски летом уедет. Если будет достойное предложение из хорошего клуба, думаю, что он уедет. Я думаю, что во многих клубах в топ-5 он в шорт-листе. На какой позиции? Другая история. Поэтому сейчас эти полгода, которые будут весной, станут ключевыми для него.
Им интересуются не «Барселона» с «Реалом», это точно. И не «Манчестер» с «Ливерпулем». Но поверьте: интерес от больших клубов есть», — сказал Орещук в видео на YouTube-канале oSporteTV.
После 18 туров «Динамо» с 36 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 38 очков.
- 15 февраля 2022
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