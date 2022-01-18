Агент Шиманьски: следующим летом мы начнём думать о будущем
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Агент полузащитника московского «Динамо» Себастьяна Шиманьски Мариуш Пескарски заявил, что его клиент не покинет московский клуб в зимнее трансферное окно.
«Изменения ради изменений не всегда помогают. Себастьян чувствует себя в «Динамо» хорошо, команда идёт второй в турнирной таблице, от «Зенита» она отстаёт всего на два очка. Поэтому только следующим летом мы начнём думать о будущем», — цитирует агента Meczyki.
Напомним, по итогам первой части сезона «Зенит» сохранил лидерские позиции в чемпионате России. Клуб из Санкт-Петербурга ушёл на зимний перерыв РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Это позволяет команде Сергея Семака занимать первое место с отрывом в 2 очка от ближайшего преследователя. На второй строчке расположилось «Динамо» (36).
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