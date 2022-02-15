«Нужно закрыть рот». Герман Ткаченко жёстко ответил Орещуку на критику Бакаева

Герман Ткаченко, глава ProSports Management и представитель Зелимхана Бакаева, прокомментировал высказывания бывшего спортивного директора московского «Динамо» Романа Орещука о продлении контракта полузащитника со «Спартаком».



«Отец Бакаева Джабраил — нормальный современный отец, который желает только добра своим детям. А Орещуку нужно просто закрыть рот и задуматься о другом: почему он находится на обочине бизнеса и его маргинальное мнение никого не интересует.



По этим оценкам видно, что он ничего не понимает в том, что происходит. Именно поэтому у него больше нет клиентов и бизнеса», — сказал Ткаченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В нынешнем сезоне Бакаев провёл 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 5 млн.