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«Нужно закрыть рот». Герман Ткаченко жёстко ответил Орещуку на критику Бакаева

«Нужно закрыть рот». Герман Ткаченко жёстко ответил Орещуку на критику Бакаева
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Герман Ткаченко, глава ProSports Management и представитель Зелимхана Бакаева, прокомментировал высказывания бывшего спортивного директора московского «Динамо» Романа Орещука о продлении контракта полузащитника со «Спартаком».

«Отец Бакаева Джабраил — нормальный современный отец, который желает только добра своим детям. А Орещуку нужно просто закрыть рот и задуматься о другом: почему он находится на обочине бизнеса и его маргинальное мнение никого не интересует.

По этим оценкам видно, что он ничего не понимает в том, что происходит. Именно поэтому у него больше нет клиентов и бизнеса», — сказал Ткаченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В нынешнем сезоне Бакаев провёл 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 5 млн.

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