Почеттино думал выпустить Неймара в старте с «Реалом», но игрок решил, что начнёт в запасе
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар не принимает участия в игре 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» из-за своего собственного решения. Об этом сообщает L’Équipe.
По информации источника, главный тренер парижан Маурисио Почеттино думал над тем, чтобы выпустить игрока с первых минут. Однако сам Неймар решил, что для него будет лучше начать матч в запасе. Неймар на данный момент не принимает участия в игре — он находится в числе запасных парижской команды.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Напомним, «ПСЖ» на групповом этапе набрал 11 очков и занял второе место в своём квартете, уступив по очкам лишь «Манчестер Сити» (12). «Реал», набрав 15 очков, выиграл группу с «Интером», «Шерифом» и «Шахтёром».
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