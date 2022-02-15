Почеттино думал выпустить Неймара в старте с «Реалом», но игрок решил, что начнёт в запасе

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар не принимает участия в игре 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» из-за своего собственного решения. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, главный тренер парижан Маурисио Почеттино думал над тем, чтобы выпустить игрока с первых минут. Однако сам Неймар решил, что для него будет лучше начать матч в запасе. Неймар на данный момент не принимает участия в игре — он находится в числе запасных парижской команды.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Напомним, «ПСЖ» на групповом этапе набрал 11 очков и занял второе место в своём квартете, уступив по очкам лишь «Манчестер Сити» (12). «Реал», набрав 15 очков, выиграл группу с «Интером», «Шерифом» и «Шахтёром».