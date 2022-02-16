«Арсенал» заинтересован в подписании нападающего «Милана»

Нападающий «Милана» Рафаэль Леау может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 22-летнего игрока заинтересован лондонский «Арсенал», сообщает Goal.com со ссылкой на La Repubblica.
По информации источника, за игроком следит несколько клубов из чемпионата Англии, но «канониры» лидируют в гонке за португальца. При этом «Милан» не хочет отпускать игрока.
Леау выступает за итальянский клуб с 2019 года, куда перешёл из «Лилля» за € 29,5 млн. Контракт игрока с «россонери» рассчитан до июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.
В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А форвард сыграл в 21 матче, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.
Видеообзор матча 24-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Арсенал»:
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