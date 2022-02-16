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Шамиль Газизов заявил, что ему ничего не известно о новом лимите на легионеров в РПЛ

Шамиль Газизов заявил, что ему ничего не известно о новом лимите на легионеров в РПЛ
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на информацию о том, что Министерство спорта РФ и Российский футбольный союз (РФС) согласовали новый формат лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Мне ничего не известно о том, что РФС и Министерство спорта согласовали новый лимит на легионеров», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее стало известно, что, согласно новому лимиту, в заявке на сезон может быть не более 13 игроков, считающихся легионерами (сейчас 8) и не менее 12 российских футболистов, 4 из которых должны быть воспитанниками клуба. Одновременно на поле смогут выходить не более 8 легионеров.

Кроме того, будет введён «налог на легионеров». Средства от его выплаты через специальный фонд будут направлены клубам, которые задействуют молодых футболистов (до 23 лет). Так лимит будет финансово стимулировать клубы больше использовать молодых российских игроков.

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Источник: РФС и Минспорта согласовали новый лимит на легионеров в РПЛ
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