Источник: РФС и Минспорта согласовали новый лимит на легионеров в РПЛ

Министерство спорта РФ и Российский футбольный союз (РФС) согласовали новый формат лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге, сообщает «Спорт-экспресс».



По информации источника, изменения вступят в силу со следующего сезона после одобрения исполкомом РФС.



Согласно новому лимиту, в заявке на сезон может быть не более 13 игроков, считающихся легионерами, и не менее 12 российских футболистов, четыре из которых должны быть воспитанниками клуба. Одновременно на поле смогут выходить не более восьми легионеров.



Кроме того, будет введён «налог на легионеров». Средства от его выплаты через специальный фонд будут направлены клубам, которые задействуют молодых футболистов (до 23 лет). Так лимит будет финансово стимулировать клубы больше использовать молодых российских игроков.

В настоящее время в РПЛ также разрешено включать в заявку не более восьми иностранцев. Разговор о необходимости реформ в российском футболе вновь возник после неудачного выступления сборной страны на чемпионате Европы — 2020. Там россияне заняли последнее место в группе и не смогли выйти в плей-офф.