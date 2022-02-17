Малком заявил, что предсезонная подготовка в «Зените» лучше, чем в «Барселоне» и «Бордо»

Бразильский нападающий «Зенита» Малком заявил, что предсезонная подготовка в Санкт-Петербургском клубе – лучшая в его жизни. Ранее футболист выступал за французский «Бордо» и испанскую «Барселону».
«Скажем так, я не самый большой фанат начального этапа предсезонки, когда больше беговой работы. Думаю, не только мне одному больше нравятся игровые упражнения с мячом, чем бег. Но потом втягиваешься, набираешь физическую форму — и уже получаешь удовольствие от тренировочного процесса.
Любимая часть предсезонки — когда начинаются товарищеские матчи. Я обожаю играть в футбол, и не имеет значения, двусторонка ли это на тренировке, контрольная игра или официальный матч.
На первые сборы в Дубай со мной приехала моя девушка, мы постоянно были вместе, и это очень важно — ты вроде и далеко от дома, но рядом с любимым человеком. Да, ходить никуда было нельзя, но нам и вдвоем всегда классно. В Португалию она уже не поехала, ей нужно было решить несколько бытовых вопросов в Петербурге, поэтому вторые сборы прошли чуть тяжелее в эмоциональном плане. Зато все мысли были только о работе — это самое главное.
Чем отличается предсезонная подготовка в «Бордо», «Барселоне» и «Зените»? Возможно, только локациями, потому что работа на сборах в любой команде в целом про одно и то же. «Бордо» проводило сборы во Франции и Испании, с «Барсой» мы ездили в США, но, уверен, лучшие предсезонки в моей жизни — здесь, в «Зените». Петербургский клуб предоставляет игрокам фантастические условия для тренировок, действительно чемпионский уровень», — приводит слова Малкома официальный сайт «Зенита» в предматчевой программе перед игрой с «Бетисом».
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