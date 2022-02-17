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«Рейнджерс» на выезде переиграл дортмундскую «Боруссию», забив четыре мяча

«Рейнджерс» на выезде переиграл дортмундскую «Боруссию», забив четыре мяча
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Сегодня, 17 февраля, дортмундская «Боруссия» принимала «Рейнджерс» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Игра проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

На 38-й минуте счёт открыл защитник «Рейнджерс» Джеймс Тавернье, который реализовал пенальти. На 41-й минуте нападающий Альфредо Морелос удвоил преимущество. На 49-й минуте полузащитник Джон Ландстрем довёл счёт до крупного. На 51-й минуте Джуд Беллингем отыграл один мяч. Но на 54-й минуте защитник дортмундской «Боруссии» Дан-Аксель Загаду поразил собственные ворота. Окончательный счёт установил защитник Рафаэл Геррейру.

Ответная игра «Боруссии» из Дортмунда с «Рейнджерс» пройдёт 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).

Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
17 февраля 2022, четверг. 20:45 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
2 : 4
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
0:1 Тавернье – 38' (пен)   0:2 Морелос – 41'   0:3 Ландстрем – 49'   1:3 Беллингем – 51'   1:4 Загаду – 54' (автогол)   2:4 Геррейру – 82'
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