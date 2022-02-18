Радимов — о «Зените»: если привозишь себе как Кержаков и Ракицкий — это убивает игру

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о результате первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом» (2:3).



«Провалили начало матча. Дело даже не в пропущенных мячах — провалили и без этого. Вышли какими-то сонными. Думаю, это не ритм, которого нет. Не могу объяснить, что это было. То, что вернулись в игру — молодцы. Создали моменты, даже вперёд могли выйти. Если привозишь себе на пустом месте, как это сделали Кержаков и Ракицкий — дальше это убивает игру.



Во втором тайме «Бетис» перестроился, как и «Зенит» — Семак пытался найти баланс заменами. Моментов у ворот «Зенита» почти не было, но и наша команда создавала не так много. Можно вспомнить лишь перекладину Кузяева и полумомент у Алберто в конце. Гости ушли в оборону, стали надёжно играть сзади и спокойно довели матч до победы. Давайте не забывать, что это третья команда Испании, пусть и с футболистами нестартового состава: зато те, кто вышли, должны были доказать тренеру, что они умеют играть в футбол — они это доказали. Это очень хорошие футболисты по меркам испанского чемпионата», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.