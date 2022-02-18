Ферран Торрес заплакал после матча «Барселона» — «Наполи» в Лиге Европы

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес не смог сдержать слёз после матча 1/16 финала Лиги Европы с «Наполи».

Испанский игрок не мог сдержать слёз, и его утешали многие товарищи по команде, когда он направлялся в раздевалку. Отмечается, даже несколько футболистов «Наполи» подошли, чтобы попытаться успокоить нападающего, который упустил несколько хороших моментов для взятия ворот.

Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) и завершилась со счётом 1:1. Единственный гол за «Барселону» забил именно Торрес, который реализовал пенальти.

Ответная встреча между «Наполи» и «Барселоной» состоится 24 февраля на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе (Италия), начало — 23:00 мск.