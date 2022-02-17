«Барселона» сыграла вничью с «Наполи»

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Барселона» принимала «Наполи». Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Противостояние завершилось со счётом 1:1.
На 29-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски. Хавбек неаполитанцев Элиф Элмас от лицевой низом сбросил мяч на Зелиньского, который пробил из середины штрафной. Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген отбил. Мяч снова отскочил к польскому футболисту, и со второй попытки он отправил мяч в ворота. Ферран Торрес реализовал пенальти на 61-й минуте. Таким образом, каталонцы сравняли счёт в игре.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи «Барселона» — «Наполи».
Ответная встреча команд состоится 24 февраля на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе (Италия).
- 17 февраля 2022
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