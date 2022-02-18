Рангник отреагировал на слухи о желании Роналду забрать статус капитана «МЮ» у Магуайра

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник опроверг слухи о возможной смене капитана «красных дьяволов».

«Я никогда не поднимал в команде тему о смене капитана. Это не является для нас проблемой. Решение, кому достанется капитанская повязка, принимаю лично я. Гарри Магуайр – наш капитан, и он им останется», — приводит слова Рангника журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что Роналду хочет стать новым капитаном «красных дьяволов», а Магуайр не горит желанием отказываться от этого статуса. Игроки обсудили возможную смену капитана, а наставник «МЮ» Ральф Рангник, по сведениям СМИ, хотел сделать капитаном Роналду. Магуайр не хочет отдавать повязку португальцу до конца сезона, так как боится лишиться капитанского статуса навсегда.

«МЮ» победил «Брайтон» в перенесённом матче 18-го тура АПЛ:

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