Рангник отреагировал на слухи о желании Роналду забрать статус капитана «МЮ» у Магуайра

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник опроверг слухи о возможной смене капитана «красных дьяволов».
«Я никогда не поднимал в команде тему о смене капитана. Это не является для нас проблемой. Решение, кому достанется капитанская повязка, принимаю лично я. Гарри Магуайр – наш капитан, и он им останется», — приводит слова Рангника журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что Роналду хочет стать новым капитаном «красных дьяволов», а Магуайр не горит желанием отказываться от этого статуса. Игроки обсудили возможную смену капитана, а наставник «МЮ» Ральф Рангник, по сведениям СМИ, хотел сделать капитаном Роналду. Магуайр не хочет отдавать повязку португальцу до конца сезона, так как боится лишиться капитанского статуса навсегда.
«МЮ» победил «Брайтон» в перенесённом матче 18-го тура АПЛ:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 18 февраля 2022
-
17:10
-
16:55
-
16:51
-
16:36
-
16:28
-
16:14
-
16:12
-
15:53
-
15:39
-
15:34
-
15:28
-
15:24
-
14:57
-
14:51
-
14:35
-
14:34
-
14:09
-
13:59
-
13:54
-
13:38
-
13:23
-
13:14
-
12:58
-
12:54
-
12:36
-
12:35
-
12:16
-
11:59
-
11:41
-
11:39
-
11:16
-
11:10
-
10:57
-
10:39
-
10:32