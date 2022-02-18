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Роналду хочет забрать у Магуайра капитанскую повязку «Манчестер Юнайтед»

Роналду хочет забрать у Магуайра капитанскую повязку «Манчестер Юнайтед»
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В «Манчестер Юнайтед» назревает борьба за капитанскую повязку. 37-летний португальский нападающий Криштиану Роналду хочет стать новым капитаном «красных дьяволов», но действующий капитан Гарри Магуайр не горит желанием отказываться от этого статуса, информирует Daily Mail.

Согласно сведениям источника, Роналду и Магуайр уже обсудили возможную смену капитана. Гарри не хочет отдавать повязку португальцу до конца сезона, так как боится лишиться капитанского статуса навсегда.

Временный наставник «МЮ» Ральф Рангник поддерживает идею сделать капитаном Роналду. Немецкий специалист таким образом хочет снять давление с Магуайра. При этом в разедвалке «красных дьяволов» укрепляется убеждение, что капитанскую повязку должен носить именно Криштиану.

Последний гол Роналду за «МЮ»:

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