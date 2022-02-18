Нападающий «Порту» Мартинес признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Нападающий «Порту» Антонио Мартинес признан лучшим игроком недели в Лиге Европы. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Нападающий забил два гола в матче 1/16 финала с «Лацио» (2:1).

Права на видео принадлежат UEFA.

«Лацио» удалось открыть счёт на 23-й минуте. Отличился итальянский полузащитник Маттиа Цаканьи, который воспользовался результативной передачей от Луиса Альберто. Но ещё до перерыва «Порту» удалось сравнять счёт. Испанский нападающий Антонио Мартинес забил гол. Результативную передачу на него оформил Жоау Мариу. На 49-й минуте эта связка сработала снова. Антонио Мартинес оформил дубль и установил окончательный счёт.



Ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 между «Порту» и «Лацио» состоится 24 февраля.