Это’О признали отцом 22-летней девушки и обязали выплатить алименты

Суд Мадрида признал бывшего камерунского форварда Самуэля Это’О отцом 22-летней девушки и обязал его выплатить алименты, сообщает Marca.



По информации источника, в 1997 году в бытность игроком «Леганеса», Самуэль познакомился в одном из ночных клубов Мадрида с девушкой. У них завязались отношения, и через год она узнала, что беременна, о чём сообщила футболисту.



Дочка Это’О родилась в 1999 году, когда игрок выступал за «Эспаньол». Нападающий отказался признавать ребёнка и перестал отвечать на звонки и письма его бывшей возлюбленной. Тем не менее девушка смогла собрать доказательства, подтверждающие отцовство Это’О.



Суд обязал камерунца выплатить дочери алименты в размере € 1,4 тыс. за каждый месяц с момента подачи иска, то есть с 2018 года.



Напомним, Самуэль Это'О завершил профессиональную карьеру в 2019 году. Камерунец выступал за «Реал», «Мальорку», «Барселону», «Интер», «Анжи», «Челси», «Эвертон», «Сампдорию», «Антальяспор», «Коньяспор», «Катар». Это'О трижды побеждал в Лиге чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и один раз выигрывал итальянскую Серию А. Самуэль — лучший бомбардир в истории сборной Камеруна, цвета которой защищал с 1996 по 2014 год.

Видеообзор матча 24-го тура Примеры «Эспаньол» — «Барселона»:

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