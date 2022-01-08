Самуэль Это'О: в Африке много талантов, в Европе меньше

Президент Камерунской федерации футбола Самуэль Это′О рассказал о проблеме африканских футболистов.



«В Африке много талантов, у европейцев меньше. Но европейцы поняли, как важно образование. Образование — это магия любого успеха. В Африке мы не знаем, как обучаться. То, что вы нарабатываете, окупится через десять лет. У нас нет терпения для этого. В Европе люди занимаются самообразованием всю жизнь. Почему? Зачем это делать, когда у тебя уже есть работа? Потому что люди поняли, что нужно учиться, чтобы стать лучше», — приводит слова Это'О The Athletic.

Напомним, Самуэль Это'О завершил профессиональную карьеру в 2019 году. Камерунец выступал за «Реал», «Мальорку», «Барселону», «Интер», «Анжи», «Челси», «Эвертон», «Сампдорию», «Антальяспор», «Коньяспор», «Катар». Это'О трижды побеждал в Лиге чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и один раз выигрывал итальянскую Серию А. Самуэль — лучший бомбардир в истории сборной Камеруна, цвета которой защищал с 1996 по 2014 год.