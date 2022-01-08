Самуэль Это'О: в Африке много талантов, в Европе меньше

Президент Камерунской федерации футбола Самуэль Это′О рассказал о проблеме африканских футболистов.
«В Африке много талантов, у европейцев меньше. Но европейцы поняли, как важно образование. Образование — это магия любого успеха. В Африке мы не знаем, как обучаться. То, что вы нарабатываете, окупится через десять лет. У нас нет терпения для этого. В Европе люди занимаются самообразованием всю жизнь. Почему? Зачем это делать, когда у тебя уже есть работа? Потому что люди поняли, что нужно учиться, чтобы стать лучше», — приводит слова Это'О The Athletic.
Напомним, Самуэль Это'О завершил профессиональную карьеру в 2019 году. Камерунец выступал за «Реал», «Мальорку», «Барселону», «Интер», «Анжи», «Челси», «Эвертон», «Сампдорию», «Антальяспор», «Коньяспор», «Катар». Это'О трижды побеждал в Лиге чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и один раз выигрывал итальянскую Серию А. Самуэль — лучший бомбардир в истории сборной Камеруна, цвета которой защищал с 1996 по 2014 год.
- 8 января 2022
-
17:15
-
16:50
-
16:48
-
16:34
-
16:31
-
16:28
-
16:12
-
15:59
-
15:57
-
15:53
-
15:51
-
15:24
-
15:10
-
14:59
-
14:57
-
14:49
-
14:40
-
14:23
-
14:00
-
13:56
-
13:49
-
13:42
-
13:32
-
13:02
-
12:57
-
12:50
-
12:41
-
12:37
-
12:10
-
11:52
-
11:48
-
11:39
-
11:13
-
11:04
-
11:03