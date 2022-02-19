Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Деян Ловрен не полетел с «Зенитом» на сборы в Испанию

Деян Ловрен не полетел с «Зенитом» на сборы в Испанию
Комментарии

Сегодня, 19 февраля, «Зенит» вылетел на третий зимний сбор в Марбелью (Испания), сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Команда отправилась на сбор в следующем составе:

Вратари: Михаил Кержаков, Станислав Крицюк, Даниил Одоевский, Давид Бязров.

Защитники: Вячеслав Караваев, Арсен Адамов, Алексей Сутормин, Нуралы Алип, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Дуглас Сантос.

Полузащитники: Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Вендел, Александр Ерохин, Малком, Андрей Мостовой, Клаудиньо.

Нападающие: Артём Дзюба, Юри Алберто, Иван Сергеев.

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА «Зенит» на своём поле проиграл «Бетису» со счётом 2:3. Ответный матч пройдёт 24 февраля.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022