«Барселона» подписала новое соглашение с полузащитником до 2024 года
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«Барселона» и испанский полузащитник Серхи Роберто продлили соглашение ещё на два года. Об этом сообщает журналист Никола Скира в «Твиттере».
По сведениям источника, новый контракт 30-летнего футболиста подписан до 2024 года. Предыдущее соглашение между сторонами истекало в конце текущего сезона.
Роберто — воспитанник «Барселоны». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в девяти матчах испанской Ла Лиги, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. Также на его счету три матча в Лиге чемпионов без результативных действий.
«Барселона» и «Эспаньол» сыграли вничью в 24-м туре чемпионата Испании:
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