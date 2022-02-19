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«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Норвичем»

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Норвичем»
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Сегодня, 20 февраля, в матче 26-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Энфилд» встречались «Ливерпуль» и «Норвич». Матч закончился победой домашней команды 3:1.

Счёт в матче 48-й минуте открыл футболист «Норвича» Милот Рашица.

Рашица открывает счет в матче с «Ливерпулем»:

«Ливерпуль» сравнял счёт на 64-й минуте: Садио Мане отличился с передачи Константиноса Цимикаса.

Мане забивает шикарный гол ударом через себя:

На 67-й минуте Мохамед Салах вывел свою команду вперёд.

Салах забивает после сильного выноса Алисона:

На 81-й минуте новичок мерсисайдцев Луис Диас забил третий гол своей команды и установил окончательный счёт в матче — 3:1 в пользу «Ливерпуля».

Диас забивает с передачи Хендерсона:

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Англия - Премьер-лига. 26-й тур
19 февраля 2022, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 1
Норвич Сити
Норидж
0:1 Рашица – 48'   1:1 Мане – 64'   2:1 Салах – 67'   3:1 Диас – 81'
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