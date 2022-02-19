«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Норвичем»

Сегодня, 20 февраля, в матче 26-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Энфилд» встречались «Ливерпуль» и «Норвич». Матч закончился победой домашней команды 3:1.
Счёт в матче 48-й минуте открыл футболист «Норвича» Милот Рашица.
Рашица открывает счет в матче с «Ливерпулем»:
«Ливерпуль» сравнял счёт на 64-й минуте: Садио Мане отличился с передачи Константиноса Цимикаса.
Мане забивает шикарный гол ударом через себя:
На 67-й минуте Мохамед Салах вывел свою команду вперёд.
Салах забивает после сильного выноса Алисона:
На 81-й минуте новичок мерсисайдцев Луис Диас забил третий гол своей команды и установил окончательный счёт в матче — 3:1 в пользу «Ливерпуля».
Диас забивает с передачи Хендерсона:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 19 февраля 2022
-
20:40
-
20:29
-
20:29
-
20:14
-
20:04
-
20:03
-
19:59
-
19:58
-
19:54
-
19:35
-
19:30
-
19:29
-
19:18
-
19:03
-
18:35
-
18:09
-
18:05
-
17:23
-
17:16
-
17:04
-
16:48
-
16:43
-
16:17
-
16:09
-
16:00
-
15:59
-
15:40
-
15:40
-
15:35
-
15:20
-
15:20
-
15:14
-
15:00
-
15:00
-
15:00