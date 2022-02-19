«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Норвичем»

Сегодня, 20 февраля, в матче 26-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Энфилд» встречались «Ливерпуль» и «Норвич». Матч закончился победой домашней команды 3:1.



Счёт в матче 48-й минуте открыл футболист «Норвича» Милот Рашица.

Рашица открывает счет в матче с «Ливерпулем»:

«Ливерпуль» сравнял счёт на 64-й минуте: Садио Мане отличился с передачи Константиноса Цимикаса.

Мане забивает шикарный гол ударом через себя:

На 67-й минуте Мохамед Салах вывел свою команду вперёд.

Салах забивает после сильного выноса Алисона:

На 81-й минуте новичок мерсисайдцев Луис Диас забил третий гол своей команды и установил окончательный счёт в матче — 3:1 в пользу «Ливерпуля».

Диас забивает с передачи Хендерсона:

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