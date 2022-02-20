Кейн — о победе в матче с «Манчестер Сити»: сумасшедшая игра. Мы очень много работали

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн прокомментировал победу в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (3:2).



«Это была сумасшедшая игра. Мы очень много работали. Во втором тайме мы вели со счётом 2:1, и видеть, как в наши ворота назначают пенальти, было душераздирающе. Нужно отдать должное парням за то, что они создали момент в концовке.



Мы смогли прервать серию из трёх поражений и вернуться в нужное русло. Этот результат действительно важен для нас. Забивать было приятно. Мы были очень хороши. У нас серьёзные цели, и мы находимся в положении, в котором способны биться за четвёрку лучших. Надеюсь, эта победа станет импульсом для наших будущих успехов», — приводит слова Кейна Sky Sports.

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Обзор матча. АПЛ 21/22. 26-й тур:

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