«Манчестер Сити» предлагал летом за Кейна € 150 млн и бонусы. «Тоттенхэм» отказался
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Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн летом 2021 года мог оказаться в «Манчестер Сити». Горожане предлагали за 28-летнего футболиста свыше € 150 млн, но «Тоттенхэм» ответил отказом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, «Манчестер Сити» сделал два официальных предложения по Кейну, последнее из которых могло принести «Тоттенхэму» свыше € 150 млн и бонусы. Руководство «шпор» отказалось от сделки. В матче 26-го тура английской Премьер-лиги Кейн оформил дубль в ворота «Манчестер Сити», принеся своей команде победу на 90+5 минуте встречи.
Кейн забивает с передачи Сона:
Кейн с подачи Кулушевски вырывает победу:
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