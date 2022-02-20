Карраскаль, Языджи и Медина — в стартовом составе ЦСКА на товарищеский матч с «Рубином»

Сегодня, 20 февраля, московский ЦСКА в товарищеском матче встретится с казанским «Рубином». Игра пройдёт в рамках последнего зимнего тренировочного сбора команд. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск.

ЦСКА объявил стартовый состав на матч: Акинфеев, Бийол, Набабкин, Щенников, Дивеев, Обляков, Мухин, Карраскаль, Медина, Языджи, Заболотный.

После 18 матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 московский ЦСКА с 30 очками занимает четвёртую строчку турнирной таблицы. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Армейцы возобновят сезон 26 февраля матчем со «Спартаком».

«Рубин» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Казанцы возобновят сезон матчем с «Зенитом» 28 февраля.