«Ницца» обыграла «Анже» благодаря голу Джастина Клюйверта

Сегодня, 20 февраля, в матче 25-го тура французской Лиги 1 «Ницца» встретилась с «Анже». Игра проходила на стадионе «Альянц Ривьера» (Ницца, Франция) и завершилась минимальной победой хозяев со счётом 1:0. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Ромен Лиссорг.
Единственный гол в матче был забит на 19-й минуте. Его автором стал нидерландский нападающий «Ниццы» Джастин Клюйверт. Больше изменений на табло не произошло, финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу «орлят».
Напомним, «Ницца» набрала 45 очков в 25 матчах французской Лиги 1 сезона-2021/2022 и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата. «Анже» (29) – на 13-м месте. Возглавляет турнирную таблицу «Пари Сен-Жермен» (59). На второй строчке располагается «Марсель» (46).
- 20 февраля 2022
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