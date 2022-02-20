Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ницца» обыграла «Анже» благодаря голу Джастина Клюйверта

«Ницца» обыграла «Анже» благодаря голу Джастина Клюйверта
Комментарии

Сегодня, 20 февраля, в матче 25-го тура французской Лиги 1 «Ницца» встретилась с «Анже». Игра проходила на стадионе «Альянц Ривьера» (Ницца, Франция) и завершилась минимальной победой хозяев со счётом 1:0. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Ромен Лиссорг.

Единственный гол в матче был забит на 19-й минуте. Его автором стал нидерландский нападающий «Ниццы» Джастин Клюйверт. Больше изменений на табло не произошло, финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу «орлят».

Напомним, «Ницца» набрала 45 очков в 25 матчах французской Лиги 1 сезона-2021/2022 и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата. «Анже» (29) – на 13-м месте. Возглавляет турнирную таблицу «Пари Сен-Жермен» (59). На второй строчке располагается «Марсель» (46).

Франция - Лига 1. 25-й тур
20 февраля 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
1 : 0
Анже
Анже
1:0 Клюйверт – 19'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022