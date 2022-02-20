Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зиеш: конечно, хочется показывать красивый футбол, но с таким графиком это сложно

Зиеш: конечно, хочется показывать красивый футбол, но с таким графиком это сложно
Комментарии

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш высказался о своей игре и сложном расписании.

Марокканский футболист забивал в трёх последних матчах лондонской команды в АПЛ («Брайтону», «Тоттенхэму» и «Кристал Пэлас»).

«Последние пару месяцев я нахожусь в отличной форме. Наслаждаюсь футболом. Стараюсь изо всех сил, и это самое важное. В этот период сезона с таким напряжённым расписанием самое важное – побеждать в матчах, и неважно как. Конечно, хочется показывать красивый футбол, но это не всегда получается.

Перелёт из Абу-Даби после клубного ЧМ? Это сложно. Это не повод жаловаться, но футболистам трудно постоянно привыкать к чему-то новому и акклиматизироваться. Но нам приходится это делать и справляться с этим профессионально. Мы очень стараемся всё сделать как надо, потому что в итоге важен только результат», — цитирует Зиеша сайт «Челси».

Гол Зиеша «Кристал Пэлас»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022