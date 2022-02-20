Зиеш: конечно, хочется показывать красивый футбол, но с таким графиком это сложно

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш высказался о своей игре и сложном расписании.
Марокканский футболист забивал в трёх последних матчах лондонской команды в АПЛ («Брайтону», «Тоттенхэму» и «Кристал Пэлас»).
«Последние пару месяцев я нахожусь в отличной форме. Наслаждаюсь футболом. Стараюсь изо всех сил, и это самое важное. В этот период сезона с таким напряжённым расписанием самое важное – побеждать в матчах, и неважно как. Конечно, хочется показывать красивый футбол, но это не всегда получается.
Перелёт из Абу-Даби после клубного ЧМ? Это сложно. Это не повод жаловаться, но футболистам трудно постоянно привыкать к чему-то новому и акклиматизироваться. Но нам приходится это делать и справляться с этим профессионально. Мы очень стараемся всё сделать как надо, потому что в итоге важен только результат», — цитирует Зиеша сайт «Челси».
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 21 февраля 2022
-
00:02
-
00:00
- 20 февраля 2022
-
23:50
-
23:34
-
23:24
-
23:23
-
23:17
-
23:09
-
22:43
-
22:34
-
22:31
-
22:24
-
22:03
-
22:01
-
22:00
-
21:33
-
21:27
-
21:23
-
21:10
-
21:01
-
21:00
-
20:57
-
20:46
-
20:21
-
20:20
-
20:11
-
20:09
-
20:00
-
19:52
-
19:47
-
19:33
-
19:24
-
19:13
-
19:05
-
19:00