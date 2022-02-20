Индзаги: команда, которая хочет выиграть скудетто, не может так относиться к матчам

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение в матче 26-го тура Серии А с «Сассуоло» (0:2).
«Я очень зол из-за нашего отношения, так как у нас было три дня после игры в среду, и мы говорили о том, что «Сассуоло» на выезде победил «Милан» и «Ювентус», что они играют в отличный футбол и нам нужно быть осторожными.
Во втором тайме мы перепробовали всё, создали много моментов, но нам не везло. Но факт в том, что у нас должно быть другое отношение. У «Сассуоло» есть много техничных и качественных футболистов, они были свежее и показали это.
Мы проанализируем ситуацию, знаем, что впереди 13 матчей, мы в гонке и хотим двигаться вперёд. Но команда, которая хочет выиграть скудетто, не может так относиться к матчам, как мы сегодня»», — цитирует Индзаги Football Italia.
«Интер» (54 очка), занимающий второе место в турнирной таблице чемпионата, не сумел обойти «Милан» (56), который в субботу потерял очки в матче с «Салернитаной» (2:2). Впрочем, у «нерадзурри» ещё есть игра в запасе.
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