Клопп: играть в четырёх турнирах одновременно — невероятно. Раньше у нас такого не было

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о борьбе за трофеи в этом сезоне.

Мерсисайдская команда при немецком специалисте выигрывала английскую Премьер-лигу и Лигу чемпионов, но ни разу не завоёвывала внутренние кубки — Кубок Англии и Кубок лиги. Вскоре «Ливерпуль» сыграет с «Челси» в финале Кубка лиги и продолжит борьбу в Кубке Англии и Лиге чемпионов.

«Раньше такого не было, чтобы мы участвовали в четырёх соревнованиях одновременно. Это абсолютно невероятно, и нам очень нравится это. Пускай это продолжается как можно дольше, потому что тогда мы проведём много матчей, а это мы любим больше всего», — цитирует Клоппа Sky Sports.

Салах забивает после сильного выноса Алисона:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.