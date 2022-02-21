Клопп: играть в четырёх турнирах одновременно — невероятно. Раньше у нас такого не было

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о борьбе за трофеи в этом сезоне.
Мерсисайдская команда при немецком специалисте выигрывала английскую Премьер-лигу и Лигу чемпионов, но ни разу не завоёвывала внутренние кубки — Кубок Англии и Кубок лиги. Вскоре «Ливерпуль» сыграет с «Челси» в финале Кубка лиги и продолжит борьбу в Кубке Англии и Лиге чемпионов.
«Раньше такого не было, чтобы мы участвовали в четырёх соревнованиях одновременно. Это абсолютно невероятно, и нам очень нравится это. Пускай это продолжается как можно дольше, потому что тогда мы проведём много матчей, а это мы любим больше всего», — цитирует Клоппа Sky Sports.
Салах забивает после сильного выноса Алисона:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 21 февраля 2022
-
19:52
-
19:42
-
19:37
-
19:35
-
19:30
-
19:20
-
19:08
-
19:00
-
18:59
-
18:44
-
18:44
-
18:40
-
18:22
-
18:14
-
18:08
-
18:01
-
17:57
-
17:44
-
17:44
-
17:33
-
17:29
-
17:23
-
17:14
-
16:46
-
16:23
-
16:18
-
16:11
-
16:01
-
16:01
-
15:39
-
15:35
-
15:22
-
15:13
-
15:07
-
15:04