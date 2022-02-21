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«Рома» хочет купить защитника «Барселоны». Каталонцы готовы продать его за € 20 млн

«Рома» хочет купить защитника «Барселоны». Каталонцы готовы продать его за € 20 млн
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Защитник «Барселоны» Серджино Дест может продолжить карьеру в итальянской Серии А. В услугах 21-летнего игрока заинтересована «Рома», сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, каталонцы готовы продать американца за € 20 млн, сам игрок не против перейти в «Рому». Ранее сообщалось, что футболиста хочет приобрести «Монако».

Дест стал игроком испанской команды в октябре 2020 года, перейдя из «Аякса» за € 21 млн. Контракт Деста с каталонским клубом истекает 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

В нынешнем сезоне в 16 матчах испанской Ла Лиги американский футболист отдал три голевые передачи.

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