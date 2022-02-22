Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Болонья» обыграла «Специю» благодаря дублю Арнаутовича

«Болонья» обыграла «Специю» благодаря дублю Арнаутовича
Комментарии

В ночь с 21 на 22 февраля мск «Болонья» принимала «Специю» в матче 26-го тура Серии А. Встреча прошла на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье (Италия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Италия - Серия А. 26-й тур
21 февраля 2022, понедельник. 23:00 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
2 : 1
Специя
Специя
0:1 Манай – 11'   1:1 Арнаутович – 40'   2:1 Арнаутович – 84'

На 11-й минуте матча с передачи Аркадиуша Реца счёт открыл албанский нападающий «Специи» Рею Манай.

За пять минут до перерыва футболист «Болоньи» Марко Арнаутович сравнял счёт, австрийцу ассистировал Муса Барроу. На 84-й минуте матча Арнаутович оформил дубль и принёс своей команде победу.

В 25 матчах текущего сезона чемпионата Италии «Болонья» набрала 31 очко, команда занимает 12-е место в турнирной таблице. «Специя» в 26 матчах заработала 26 очков и идёт на 15-м месте. «Болонья» в следующем туре Серии А сыграет с «Салернитаной», а «Специя» встретится с «Ромой».

Новость по теме
Мората: Аллегри всегда доверял мне, хочу отблагодарить его своей игрой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022