«Болонья» обыграла «Специю» благодаря дублю Арнаутовича

В ночь с 21 на 22 февраля мск «Болонья» принимала «Специю» в матче 26-го тура Серии А. Встреча прошла на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье (Италия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 11-й минуте матча с передачи Аркадиуша Реца счёт открыл албанский нападающий «Специи» Рею Манай.
За пять минут до перерыва футболист «Болоньи» Марко Арнаутович сравнял счёт, австрийцу ассистировал Муса Барроу. На 84-й минуте матча Арнаутович оформил дубль и принёс своей команде победу.
В 25 матчах текущего сезона чемпионата Италии «Болонья» набрала 31 очко, команда занимает 12-е место в турнирной таблице. «Специя» в 26 матчах заработала 26 очков и идёт на 15-м месте. «Болонья» в следующем туре Серии А сыграет с «Салернитаной», а «Специя» встретится с «Ромой».
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