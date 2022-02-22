Мората: Аллегри всегда доверял мне, хочу отблагодарить его своей игрой
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Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората рассказал про своё будущее в команде и взаимоотношения с главным тренером клуба Массимилиано Аллегри.
«Аллегри объяснял мне, что приход Душана Влаховича пойдёт на пользу всей команде и поможет мне – так и происходит. Я всегда чувствовал, что Массимилиано Аллегри доверяет мне, он хорошо меня знает и о многом спрашивает. Он сказал, что я должен остаться в команде, поддержал меня – я хочу отблагодарить его своей игрой.
Если бы это зависело от меня, то я бы хотел оставаться в «Ювентусе» как можно дольше», – приводит слова испанского футболиста Marca.
22 февраля «Ювентус» на выезде сыграет с «Вильярреалом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча начнётся в 23:00 мск.
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