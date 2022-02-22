Ляказетт покинет «Арсенал» летом. Игроком интересуются «Интер», «Ювентус» и «Лион»
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Нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт летом покинет клуб в качестве свободного агента. «Интер» и «Ювентус» рассматривают возможность подписания французского футболиста, но для итальянских клубов форвард не является приоритетной целью. Также интерес к Ляказетту проявляет «Лион». Об этом в «Твиттере» сообщает итальянский журналист Николо Скира.
Ляказетт выступает за лондонский «Арсенал» с лета 2017 года, куда перешёл из «Лиона». Контракт игрока с английским клубом истекает летом этого года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского футболиста в € 20 млн.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Ляказетт принял участие в 18 матчах, забил три гола и отдал пять результативных передач.
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