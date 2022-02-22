Ответный матч «Зенита» с «Бетисом» обслужит бригада арбитров из Турции

УЕФА на своём официальном сайте объявил судейские назначения на ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022.

Встречу «Бетис» — «Зенит» обслужит бригада арбитров из Турции, которую возглавит Халил Мелер. Помогать ему будут ассистенты Мустафа Эйсой и Ибрахим Чаглар Уярджан. Резервный арбитр – Арда Кардешлер. За VAR будет отвечать итальянец Паоло Валери, а его ассистент – турок Абдулкадир Битиген.

Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» проиграл «Бетису» со счётом 2:3. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Отметим, что «Зенит» проиграл третий матч в Лиге Европы подряд. Ответная встреча «Зенита» с «Бетисом» состоится 24 февраля 2022 года на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).