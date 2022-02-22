Газизов: сейчас переход Кокорина в «Уфу» — это нереально
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о возможном переходе российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в уфимский клуб.
«Кокорин в «Уфе» сейчас — это нереально. Если разорвёт контракт с «Фиорентиной»? Скажу так — я бы очень хотел видеть его у нас», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, Кокорин стал футболистом итальянского клуба в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака» за € 4,5 млн. В нынешнем сезоне 30-летний российский футболист в шести матчах чемпионата и Кубка страны не сумел отметиться результативными действиями. Действующее соглашение между «Фиорентиной» и Александром Кокориным истекает летом 2024 года.
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