Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вильярреал» — «Ювентус». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Газизов: сейчас переход Кокорина в «Уфу» — это нереально

Газизов: сейчас переход Кокорина в «Уфу» — это нереально
Комментарии

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о возможном переходе российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в уфимский клуб.

«Кокорин в «Уфе» сейчас — это нереально. Если разорвёт контракт с «Фиорентиной»? Скажу так — я бы очень хотел видеть его у нас», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Кокорин стал футболистом итальянского клуба в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака» за € 4,5 млн. В нынешнем сезоне 30-летний российский футболист в шести матчах чемпионата и Кубка страны не сумел отметиться результативными действиями. Действующее соглашение между «Фиорентиной» и Александром Кокориным истекает летом 2024 года.

Новость по теме
Экс-форвард «Фиорентины»: Кокорин просто находится в отпуске
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022