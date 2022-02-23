Кассано: кажется, Кессье уже просто отбывает номер в «Милане», дожидаясь мая

Бывший нападающий сборной Италии и «Милана» Антонио Кассано раскритиковал игру полузащитника «россонери» Франка Кессье в последних матчах.

Ивуарийский футболист проводит последний сезон по контракту с «Миланом» и не хочет продлевать соглашение с клубом. Им интересуются «Барселона», «Тоттенхэм» и другие команды.

«После возвращения с Кубка Африки он не похож на самого себя. Ему тяжело, он выглядит отрешенным. Кажется, он уже решил, что будет делать в следующем сезоне, поэтому просто отбывает номер, дожидаясь мая», — приводит слова Кассано издание Calciomercato.

25-летний Кессье выступает за «Милан» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник в 26 матчах за «Милан» во всех турнирах забил шесть голов и отдал голевую передачу.