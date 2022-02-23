«Бенфика» — «Аякс»: текстовая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00
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Сегодня, 23 февраля, состоится первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и амстердамским «Аяксом». Команды встретятся на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе со словенцем Славко Винчичем. Ему будут помогать Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Четвёртый рефери — Раде Обренович.
В своём квартете «Бенфика» набрала 8 очков и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места в группе Е. «Аякс» набрал 18 очков и завершил групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы С.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию игры 1/8 финала ЛЧ «Бенфика» — «Аякс».
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