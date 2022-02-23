Тотти может вернуться в «Рому» на одну из руководящих должностей
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Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти может вернуться в клуб, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Экс-игрок римлян за последние несколько месяцев посетил много матчей «Ромы» на «Стадио Олимпико» и находится в хороших отношениях с главным тренером Жозе Моуринью и владельцами клуба — семьёй Фридкинов. Они часто общаются, и Тотти может рассмотреть предложение о назначении на одну из руководящих должностей.
Тотти был директором «Ромы» в эпоху бывшего владельца, Джеймса Паллотты, но ушёл в 2019 году.
Тотти всю свою карьеру провёл в «Роме», за которую дебютировал в сезоне-1992/1993 в возрасте 16 лет. За 25 сезонов он забил 307 голов в 786 матчах. В прошлом году легендарный футболист получил лицензию спортивного агента.
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