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Бывший игрок «Спартака» Макгиди: до сих пор смотрю документальные фильмы о России и Путине

Бывший игрок «Спартака» Макгиди: до сих пор смотрю документальные фильмы о России и Путине
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Эйден Макгиди рассказал о жизни в России.

«Окружение было уверено, что я пробуду в России максимум полгода. Я до сих пор читаю книги и смотрю документальные фильмы о России и Путине. В «Спартаке» медики измеряли мой вес каждое утро и штрафовали, если я не укладывался в норму. Мы тренировались в первой половине дня, потом отдыхали в своих комнатах на базе, а затем снова тренировались», – цитирует игрока пресс-служба «Эвертона».

34-летний ирландец с 2010 по 2014 год выступал в составе московского «Спартака». В прошлом сезоне Макгиди провёл 12 матчей в третьем по силе дивизионе английского футбола, забил два гола и отдал восемь голевых передач. 11 января 2014 года его за € 2 млн приобрёл «Эвертон». В «Сандерленде» ирландец оказался летом 2017 года.

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