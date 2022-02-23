Гасперини: отмена правила выездного гола — правильное решение. Это справедливо
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Олимпиакосом» поделился мнением об отмене правила выездного гола в еврокубках.
«Всё меняется, это нормально. Мне кажется, отмена правила выездного гола — это правильное решение. Конечно, теперь стало сложнее, но более справедливо.
Лига чемпионов и Лига Европы многое дали нам в плане развития и получения опыта. Если бы я сказал, что мне безразлично, выиграем мы в Лиге Европы или нет, я бы соврал. Каждый наставник хочет завоёвывать трофеи», — приводит слова Гасперини журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.
Первая встреча команд завершилась победой «Аталанты» со счётом 2:1. Ответная игра состоится завтра, 24 февраля.
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