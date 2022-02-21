«Аталанта» планирует бесплатно подписать чемпиона Европы — 2020

«Аталанта» рассматривает возможность подписания контракта с нападающим «Торино» Андреа Белотти, который предстоящим летом может стать свободным агентом. Об этом сообщает журналист Никола Скира в «твиттере».

Ранее сообщалось, что «Торино» не может договориться о заключении нового соглашения с 28-летним футболистом. В нынешнем сезоне Белотти отметился тремя голами и одной голевой передачей в 11 матчах итальянской Серии А.



Белотти выступает в составе «Торино» с 2015 года. Предыдущим клубом нападающего было «Палермо». Рыночная стоимость итальянского нападающего оценивается порталом Transfermarkt в € 28 млн.

В 2021 году Белотти в составе национальной сборной Италии стал победителем чемпионата Европы.