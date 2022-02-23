«Бенфика» — «Аякс»: Душан Тадич открыл счёт в матче

Сегодня, 23 февраля, проходит первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и амстердамским «Аяксом». Команды встречаются на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия).

Игрок амстердамцев Душан Тадич открыл счёт в матче. При выходе из обороны лиссабонцы совершили потерю, после чего Нуссайр Мазрауи справа выполнил передачу в штрафную, откуда Тадич техничным ударом направил мяч в угол ворот.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию игры 1/8 финала Лиги чемпионов «Бенфика» — «Аякс».

В своём квартете «Бенфика» набрала 8 очков и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места в группе Е. «Аякс» набрал 18 очков и завершил групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы С.