Маркизио: в Италии никто не верил в талант Бруну Фернандеша

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио поделился мнением о португальском хавбеке «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеше.
«Было бы приятно увидеть Фернандеша в большом итальянском клубе. В «Удинезе» его ограничивал Ди Натале, потом он хорошо выступил в «Сампдории», но в Италии никто не верил в его талант, который раскрылся в Англии», — приводит слова Маркизио Football Italia со ссылкой на Amazon Prime.
Напомним, Фернандеш в Италии выступал за «Новару» с 2012 по 2013 год, затем перешёл в «Удинезе», а в 2016 году стал игроком «Сампдории». В «Манчестер Юнайтед» португальский футболист перешёл в 2020 году из «Спортинга». В нынешнем сезоне Фернандеш принял участие в 25 матчах английской Премьер-лиги, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.
- 24 февраля 2022
-
00:54
-
00:52
-
00:42
-
00:39
-
00:38
-
00:33
-
00:23
-
00:22
-
00:19
- 23 февраля 2022
-
23:56
-
23:54
-
23:46
-
23:41
-
23:34
-
23:33
-
23:26
-
23:23
-
23:21
-
23:21
-
23:19
-
23:09
-
23:05
-
22:54
-
22:52
-
22:41
-
22:38
-
22:29
-
22:23
-
22:18
-
22:07
-
21:57
-
21:53
-
21:52
-
21:44
-
21:39