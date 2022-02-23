Маркизио: в Италии никто не верил в талант Бруну Фернандеша

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио поделился мнением о португальском хавбеке «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеше.



«Было бы приятно увидеть Фернандеша в большом итальянском клубе. В «Удинезе» его ограничивал Ди Натале, потом он хорошо выступил в «Сампдории», но в Италии никто не верил в его талант, который раскрылся в Англии», — приводит слова Маркизио Football Italia со ссылкой на Amazon Prime.

Напомним, Фернандеш в Италии выступал за «Новару» с 2012 по 2013 год, затем перешёл в «Удинезе», а в 2016 году стал игроком «Сампдории». В «Манчестер Юнайтед» португальский футболист перешёл в 2020 году из «Спортинга». В нынешнем сезоне Фернандеш принял участие в 25 матчах английской Премьер-лиги, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.