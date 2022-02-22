Скоулз – об игре Фернандеша: он ищет фол заранее, сейчас Бруну слишком «мягковат»

Бывший известный опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о стиле игры 27-летнего португальского хавбека манкунианцев Бруну Фернандеша.

«Бруну ищет фол заранее, даже прежде чем что-то произойдёт. Он должен стать жёстче, сильнее, сейчас он слишком «мягковат». Его голова всегда поднята вверх в поисках фола», — приводит слова Скоулза Manchester Evening News.

Фернандеш забивает с навеса Санчо в матче с «Лидсом» (4:2).

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В текущем сезоне Фернандеш принял участие в 33 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 9 забитыми мячами и 13 результативными передачами. Он стал игроком английского клуба в январе 2020 года, перейдя из лиссабонского «Спортинга» за € 63 млн.